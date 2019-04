Canottieri Sampierdarenesi 26 volte a medaglia a Candia Canavese

Genova. Candia Canavese tappa di crescita per la Canottieri Sampierdarenesi. Staff tecnico e dirigenza archiviano con soddisfazione l’appuntamento nazionale, il Meeting Giovanile, che vede oltre il 50% degli equipaggi iscritti salire sul podio. Otto ori, sette argenti e undici bronzi per un totale di 26 medaglie su 43 equipaggi presentati con il raggiungimento del secondo posto nella classifica generale delle società partecipanti alle spalle della Reale Società Canottieri Cerea.

I successi portano la firma di Christian Sella e Lorenzo Serafino (entrambi singolo 7,20 Cadetti), del doppio misto Ragazzi (Michele Maspero, Ilaria Cespi), del 4 di coppia misto Ragazzi (Viviana Graci, Alessio Vitiello, Ottavia Calvi, Diego Fontanella), del 4 senza Ragazzi (Luca Carrozzino, Simone Galtieri, Riccardo Corsinovi, Martino Cappagli), di Giada Bucci (singolo 7,20 Allievi C), del doppio Allievi C di Tommaso Anfosso e Morgan Guidi Colombi e del doppio Allievi B2 (Samuele Campestre, Jacopo Cappagli).

Samp d’argento nel 2 senza Ragazzi (Alice Mancuso, Angelica Frago), nel doppio misto Ragazzi (Irene Nizzi, Alessio Vitiello), nel doppio misto Junior (Alessia Graci, Alessio Liotta), con Jacopo Cappagli nel singolo 7,20 Allievi B2, con il 4 di coppia misto Ragazzi (Raissa Scionico, Gaia Grimaldi, Simone Sanna, Matteo Battistini), con il 4 senza Ragazzi (Alice Mancuso, Angelica Drago, Ilaria Cespi, Viviana Graci) e con il singolista Danilo Dominici (Allievi C).

Sul podio, grazie al terzo posto, anche tre doppi Cadetti (Francesco Graffione/Fabrizio Rasore, Mattia Martucci/Lorenzo Reasso e Gabriele Cimatti/Giovanni Franconeri), il 4 di coppia Allievi C (Morgan Guidi Colombi, Tommaso Anfosso, Luca Loccisano, Danilo Dominici), il doppio misto Junior (Simone Goglio, Veronica Germano), il 4 con Ragazzi (Simone Sanna, Diego Fontanella, Matteo Battistini, Michele Maspero, tim. Raissa Scionico), Luca Loccisano (singolo Allievi C), Elisa Pecorella (7,20 Allieve C), Samuele Campestre (singolo 7,20 Allievi B2), Federico Simoncelli (7,20 Allievi B1) ed Irene Dominici (7,20 Allieve B1).

Da segnalare anche la presenza Christian Sella e Lorenzo Reasso sull’otto Cadetti e Lorenzo Serafino sul 4 di coppia Cadetti della Fic Liguria, entrambi secondi classificati, mentre l’avventura di Asia Loccisano nel 4 di coppia Cadette si chiude al sesto posto.