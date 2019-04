Genova. Fine settimana dedicato ai campionati italiani a squadre con le prove di Serie A2 sulle pedane di Reggio nell’Emilia e con Serie B e C impegnate ad Adria.

In Serie A2 quattro squadre liguri sono salite in pedana: nella spada maschile sesto posto in classifica per la Cesare Pompilio (Filippo Armaleo, Achille Cipriani, Giorgio Ivaldi, Jacopo Musso) e ottavo per il Circolo della Spada Liguria (Alexis Bruno, Fausto Buratti, Filippo Dagnino e Massimiliano Gambella); nella spada femminile il Club Scherma Rapallo (Letizia Ambrosetti, Francesca Ceresa Gastaldo, Matilde Lantermo e Martina Maggio) si è classificato nono mentre nella sciabola maschile la squadra di Genovascherma (Alberto Balestrino, Enrico Boffano, Filippo Canepa ed Emanuele La Rocca) ha chiuso al quindicesimo posto.

In Serie B1 medaglia di bronzo e promozione in Serie A2 per la squadra di fioretto maschile del Circolo Scherma Savona (Andrea Baldi, Giovanni Borsato, Luca Maretti e Stefano Satta) che in due anni salta dalla Serie B2 alla Serie A2; nella stessa gara il Circolo Scherma La Spezia (Emanuele Caruso, Daniele De Gioia, Leonardo Fiorentini e Andrea Lazzurri) conquista il nono posto.

Sempre in B1 il Club Scherma Voltri (Emanuele Leonardi, Federico Francesco Palumbo, Aryan Piccinini e Giacomo Puppo) (nelle foto) si classifica al dodicesimo posto nella sciabola maschile mentre le squadre di spada di Genovascherma concludono la gara rispettivamente al quattordicesimo posto in campo maschile (Stefano Bianchi, Gregorio Cirillo, Giorgio Falcone e Luca Mei) e al quindicesimo in campo femminile (Margherita Baratta, Vittoria Baratta e Arianna Pani).

Passando alle gare di Serie B2, due le squadre liguri impegnate nella spada maschile col Club Scherma Rapallo (Lorenzo Ambrosetti, Edoardo Marzullo, Francesco Perrotta e Francesco Ratto) all’ottavo posto e Chiavari Scherma (Giacomo Falcini, Giovanni Falcini, Christopher Romaggi e Luca Venezia) al quindicesimo.

Infine in Serie C1 di spada femminile quindicesimo posto per Arenzano (Carola Annitto, Paola Annitto ed Eleonora Maria Rizzi) e ventesimo per Sant’Olcese (Caterina Belli, Elisa Calza, Sara Vitale e Irene Viviani).