Genova. Questa settimana il giudice sportivo ha punito nove calciatori, due allenatori e un dirigente del girone ligure di Eccellenza.

Francesco Maxena (Albenga) è stato squalificato per tre turni in quanto espulso perché “a gioco fermo, colpiva un avversario con una manata, senza conseguenze lesive”.

Enrico Conti (Finale), Arturo Ymeri, Marco Napello (Rivarolese), Marco Compagnone (Busalla), Giacomo Fazio (Imperia), Alessio Auteri (Pietra Ligure), Giorgio Alessandro Del Cielo (Sammargheritese) e Andrea D’Imporzano (Valdivara 5 Terre) sono stati fermati per una giornata.

Ivan Monti, allenatore dell’Alassio FC, è stato squalificato per quattro gare perché “allontanato per essere uscito dall’area tecnica ed aver protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara, uscito dal terreno di gioco, si posizionava in tribuna, da dove, per 10′, continuava ad urlare espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara, di cui una di stampo omofobo”.

Matteo Solari, allenatore della Cairese, non potrà sedere in panchina per due giornate.

Juri Lertora, dirigente del Valdivara 5 Terre, è stato inibito fino al 18 aprile.

La classifica marcatori dopo 27 giornate:

16 reti: S. Romei (Rivarolese), Alessi, Saviozzi (Cairese), Ilardo (Genova Calcio), Battaglia (Angelo Baiardo)

15 reti: Zunino (Pietra Ligure)

14 reti: Parodi (Vado/Genova Calcio), Donaggio (Vado)

12 reti: Calcagno (Albenga), Lupo (Alassio FC)

11 reti: Compagnone (Busalla), Mura (Rivarolese), M. Rossi (Rapallo)

10 reti: Capra (Finale/Vado)

9 reti: Lobascio (Busalla), Sassari (Alassio FC), Provenzano (Angelo Baiardo), Bertuccelli (Valdivara 5 Terre/Rapallo), Costantini, Castagna (Imperia), Vittori (Finale)

8 reti: Baracco, Gaggero (Pietra Ligure), Gerardi (Alassio FC)

7 reti: Minutoli (Molassana Boero), G. Cotellessa (Busalla), Al. Salzone (Finale)

6 reti: Falsini (Molassana Boero), L. Vallerga (Finale), Daddi (Ventimiglia), De Martini (Genova Calcio), Alvisi (Valdivara 5 Terre), Faedo (Imperia)

5 reti: Oxhallari (Alassio FC), D’Antoni (Vado), Venturelli (Angelo Baiardo), Figone (Imperia/Cairese), Galiera (Ventimiglia), Camoirano, Lepera (Genova Calcio)

4 reti: Mela (Albenga), Di Mario, Sfinjari (Alassio FC), A. Naclerio (Valdivara 5 Terre), Massara (Genova Calcio), Giglio (Imperia), Repetto (Busalla), Napello (Rivarolese), Garrasi, Michi (Rapallo), Privino, Masi (Sammargheritese), A. Rea, Felici (Ventimiglia), Facello (Cairese)

3 reti: Keita (Molassana Boero), Dotto (Genova Calcio), Arrigo, Carro Gaiza, P. Rossi (Albenga), Calvo, Cilia (Sammargheritese), Rovere, Auteri (Pietra Ligure), Ferrara (Finale), Vanacore (Valdivara 5 Terre), De Persiis (Rivarolese), Redaelli, Oubakent (Vado), Ottonello (Alassio FC), Mamone (Ventimiglia)

2 reti: Gallo (Vado), Genta (Finale), Buono (Genova Calcio), Camera, Bianchino, Guidotti, Rosati (Angelo Baiardo), Ambrosini, G. Cavallone, Laera (Imperia), Carbone, Cupini, Paparcone, Lunghi (Rapallo), G. Gerini, Fanelli (Albenga), Gaglioti, Bottino, Badoino (Pietra Ligure), Mehillaj, Pezzi, Gallio (Sammargheritese), Battipiedi (Alassio FC), Oliviero, Gambarelli, Ungaro, Donato, Malatesta (Rivarolese), L. Sammartano (Ventimiglia), Vagge, Cocurullo, Rapetti (Molassana Boero), De Matteis, Di Martino (Cairese), Paparcone (Rapallo/Valdivara 5 Terre), Macagno (Vado/Rivarolese), Moretti (Busalla), Nelli (Genova Calcio/Busalla), Matar (Valdivara 5 Terre)

1 rete: Moscatelli, Di Lauro, Roda, Fazio, Mella, Corio, Martelli (Imperia), Valletta, Cutugno, Barilari, Franceschini, Simonini, Terribile, Degano (Valdivara 5 Terre), Traverso, Costa, Morabito, Giambarresi (Genova Calcio), Ciminelli, Cartosio (Rivarolese), Cafournelle, Eugeni (Ventimiglia), Magnani, Doffo, Piana, Spozio, Rizzo, L. Pastorino (Cairese), Costamagna, Farinazzo, Barison, Haidich, Taku, Alfano (Albenga), Massa (Finale), Maucci, Musante, Amandolesi, Neirotti, Cesaretti, Ferrari, Mortola (Sammargheritese), Odasso, Viganò, Alfano, Galleano, Damonte, S. Pastorino (Alassio FC), Marchesi, Cupini, Marrale, Moretti (Rapallo), Briozzo, Digno, Pascucci, Dondero (Angelo Baiardo), Corciulo, F. Rossi, En Nejmy, Rimassa (Pietra Ligure), Tona, Puddu, Del Nero (Vado), F. Garrè (Busalla), Costa, Cuman, M. Romei, Alagona (Molassana Boero)

Autoreti: 1 Beninati (pro Cairese), Cutugno (pro Busalla), Garrasi (pro Finale), Digno, Napello (pro Imperia), Galleano, Ungaro (pro Vado)