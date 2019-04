Calcio a 5 femminile, in Val Bisagno torna il Mimosa Cup: iscrizioni al via

Genova. Giunto alla sesta edizione l’ormai consolidato Torneo Mimosa Cup, torneo di calcio a 5 femminile al Blandino, struttura che si trova sopra la chiesa di San Gottardo, organizzato dal Ca de Rissi SG.

In questa struttura ben organizzata si incontreranno tante ragazze, in partite avvincenti e coinvolgenti soprattutto per il pubblico, sempre molto numeroso nelle passate edizioni in un clima festoso e amichevole, accompagnato da un buon panino e bibite a volontà grazie ai nostri forniti bar e punto ristoro.

Al via le iscrizioni aperte a tutte che si chiuderanno a metà maggio, dopodiché verranno sorteggiati i gironi e inizieranno le sfide in campo.

Nell’ultima edizione 120 protagoniste e ben 12 squadre di Genova e Provincia: alcune affezionate non hanno mai saltato un edizione, come le Sansirine, San Marziano e ovviamente la squadra di casa, il Ca de Rissi SG.

Il torneo si svolgerà dal 27 maggio al 22 giugno, in orario serale escluso i week end. Per informazioni contattare Francesca al numero 338 8418844