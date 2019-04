Cabinovia tra porto antico e forte Begato, il progetto va avanti. Entro fine mese assegnata la progettazione

Genova. “Il progetto di realizzazione di una funivia, anzi di una cabinovia, tra il porto antico e il parco delle mura va avanti”. Lo afferma il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa a palazzo Tursi, parlando di rilancio turistico della zona e dell’idea, lanciata già in tempi di campagna elettorale, di un collegamento sospeso tra la stazione marittima e forte Begato, con fermata intermedia nel quartiere del Lagaccio.

Bucci rivela che “entro la fine di aprile affideremo la progettazione in via diretta, sappiamo già chi è disposto a farla, poi vedremo se procedere con project financing o tramite gara, dipenderà dai fondi a disposizione”. La cabinovia sarebbe lunga oltre 2 chilometri, in linea d’aria, e potrebbe gareggiare con il celebre impianto del “teleferic del Montjuic” a Barcellona.

L’ipotesi di una teleferica, o cabinovia, non ha esattamente il copyright della giunta Bucci. Risale al 2002, quando il sindaco era Beppe Pericu e rientrava in un più complesso progetto di riqualificazione dei forti di Genova.