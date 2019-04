Busalla, Giacomo Cotellessa: “La salvezza premia gli sforzi di società, giocatori e staff tecnico”

Genova. Il Busalla centra l’obiettivo salvezza, superando (2-1), a domicilio, il Molassana di Alfio Scala.

Le reti del successo della compagine di mister Gianfranco Cannistrà, portano la firma di Cotellessa e Lobascio.

“E’ stata una partita molto difficile ed insidiosa, il Molassana era una diretta concorrente per la salvezza – dichiara l’ex giocatore del Genoa, Giacomo Cotellessa – passati, dopo appena due minuti di gioco, in svantaggio con Minutoli, siamo stati bravi a giocare con calma ed intelligenza e nella seconda frazione di gioco l’approccio alla gara è stato migliore, abbiamo trovato migliori trame da gioco, la rete, da me segnata, ci ha dato quel coraggio in più per cercare la vittoria… e così è stato grazie ad un grandissimo goal di tacco di Lobascio, che ci ha premiato con i tre punti”.

“La salvezza è una soddisfazione enorme, perchè per buona parte della stagione ci siamo allenati in situazioni di grande disagio, su campi ridotti, abbiamo avuto tanti infortuni, è stata una annata particolare, ragion per cui la salvezza, ottenuta con due giornate di anticipo, è una soddisfazione doppia. Sono contento per la società, mister Cannistrà, tutto lo staff tecnico, che vedono premiati i tanti sforzi compiuti”.