Borgo Fornari, scontro tra due auto: strada bloccata per un paio d’ore verso Busalla

Genova. Fortunatamente senza feriti gravi ma con ripercussioni per il traffico della vallata, l’incidente avvenuto questa mattina a Borgo Fornari, in valla Scrivia, in via Trento e Trieste, vicino all’istituto Primo Levi. La viabilità è rimasta bloccata a lungo in direzione di Busalla.

I fatti sono avvenuti intorno alle 9. Sul posto carabinieri e soccorsi.

Due i feriti, uno portato in codice verde all’ospedale di Novi, l’altro, un anziano, in codice giallo al villa Scassi di Sampierdarena.