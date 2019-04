Bolkestein, Berrino: “Fratelli d’Italia dice no alle gare, sempre dalla parte di balneari e ambulanti”

Varazze. La tanto discussa direttiva Bolkestein è stata al centro dell’incontro svolto questa mattina ai Bagni Colombo di Varazze organizzato dall’assessore regionale al turismo e candidato alle prossime elezioni europee Gianni Berrino insieme all’onorevole di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e ai titolari degli stabilimenti balneari.

Alla presenza di tanti simpatizzanti Berrino ha confermato che Fratelli d’Italia resta contraria in toto alla direttiva: “La proroga che consente ai balneari per i prossimi 15 anni di non dover partecipare alle gare è un provvedimento che non è sufficiente. E’ solo una soluzione temporanea che non soddisfa la categoria: noi chiediamo al Governo di Lega e 5Stelle di uscire definitivamente dalla direttiva così come hanno fatto altri Pesi europei”.

“Inoltre la proroga non riguarda gli ambulanti e le guide turistiche – continua Berrino – Fratelli d’Italia rimane schierato al fianco di questi lavoratori per arrivare alla soluzione che sia soddisfacente per loro”.