Blocco a Corvetto per i lavoratori Piaggio Aero: “Vogliamo una data per l’incontro con il governo”

Genova. Hanno deciso di occupare la strada bloccando via Roma e piazza Corvetto per accelerare la convocazione di un incontro a Roma i lavoratori Piaggio Aero.

“Abbiamo detto al prefetto che noi restiamo qui finché non arriva una data per l’incontro ” dice Antonio Apa della Uilm riassumendo le decisioni di Fiom, Fim e Uilm dopo l’incontro con il prefetto Fiamma Spena. “C’è un dissenso all’interno del governo tra chi dice che bisogna finanziare P1hh e chi dice i P1hh non servono e nel frattempo piaggio rischia di fallire”, aggiunge.

“I lavoratori della Piaggio si sono rotti le scatole – aggiunge Alessandro Vella, Fim Cisl – e restano qui finché non arriva una data in cui il governo finalmente dovrà darci delle risposte”. Si chiede un vertice alla presidenza del consiglio dei ministri dopo che il commissario di Piaggio Aero Vincenzo Nicastro ha chiesto l’avvio della procedura di cassa integrazione per 1027 lavoratori.

“Chiediamo anzitutto al Governo chiarezza – dice Antonio Caminito, Fiom Cgil – perché a seconda di chi parla ci vengono dette cose diverse e nel frattempo arriva la cassa integrazione che potrebbe essere la fine di Piaggio Aero anche perché il commissario ha sei mesi di tempo per presentare il piano e ne sono già passati quattro”.