Begato project, lunedì al via il laboratorio di ascolto per gli sfollati della Diga

Genova. Aprirà lunedì 15 aprile Begato Project, un servizio di supporto per gli inquilini, residenti in via Maritano civici 59/70/80/90/92/95 e di via Cechov civico 11, che saranno interessati dalla ricollocazione in nuovi alloggi in vista dell’abbattimento della diga o meglio delle Dighe di Begato.

Nel laboratorio d’ascolto saranno presenti operatori amministrativi e assistenti sociali per accompagnare gli utenti in tutte le attività conseguenti al progetto di rigenerazione del quartiere Diamante e di demolizione delle “Dighe” di Begato, programmato dalla Regione Liguria, Comune di Genova e ARTE Genova.

Il servizio, collocato in Via Maritano 34, a regime avrà il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.