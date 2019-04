Balena Festival, al via la quattro giorni dedicata alla musica Indie

Genova. Prima giornata del Balena Festival, la quattro giorni dedicata alla musica Indie alla prima edizione. I primi artisti a esibirsi sotto il tendone di Piazza delle Feste, nel cuore del Porto Antico, saranno il rapper romano Franco 126 (nella foto di apertura), pronto a portare a Genova il suo nuovo disco da solista Stanza Singola, l’eclettico collettivo artistico di stampo trap Sorrowland, reduce dal lancio di Buone Maniere per Giovani Predatori e il cantautore padovano lo-fi Jesse The Faccio che porterà sotto i riflettori del Balena il suo album di debutto intitolato I Soldi per New York.

All’interno dell’area, dove prenderà vita un vero e proprio village con stand culturali e artistici di diverso tipo, sarà collocato un second stage che vedrà protagonista, per la giornata di apertura, Le Astronavi, giovane artista genovese un po’ synth e un po’ punk.

Apertura cancelli: 19.00

Inizio concerti: 21.30.

Il Balena Festival ha come direttore artistico Luca Pietronave, promotore dell’ormai ultradecennale Mojotic Festival di Sestri Levante e nasce grazie alla collaborazione di Porto Antico di Genova spa con diverse realtà musicali del territorio: Aluha, Circolo CANE, Pioggia Rossa Dischi e Greenfog Studio.

Il programma

24/04 Franco126 // Sxrrxwland // Jesse The Faccio // Le Astronavi

25/04 La Rappresentante di Lista // Edda // Followtheriver // Misentotale

26/04 Giorgio Poi // Clavdio // L’ultimodeimieicani // Gringo Goes To Hollywood

27/04 Tre Allegri Ragazzi Morti // I Hate My Village // Banana Joe // Axis