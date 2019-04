Avegno, appartamento in fiamme nel giorno di Pasqua. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Pasqua di fuoco ad Avegno, dove una famiglia ha dovuto evacuare la propria abitazione a causa di un incendio divampato poco prima di pranzo.

Ad intervenire i Vigili del Fuoco di Rapallo, appoggiati dai colleghi di Chiavari giunti con un’autobotte aggiuntiva. Le fiamme sono state domate dopo poco, ma nel frattempo la casa è stata letteralmente devastata.

Al momento la famiglia non può fare rientro nella casa. Sono in corso le indagini per capire le origini del rogo.