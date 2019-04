Autostrade, riaperta l’A12, ed è subito incidente: uscita Lavagna chiusa per chi arriva da Genova

Genova. Non finisce la giornata nera per le autostrade genovesi: a pochi minuti dalla riapertura del tratto di A12 tra Chiavari e Sestri Levante, si è verificato un incidente presso il casello di Lavagna.

Per questo motivo l’uscita è stata chiusa per chi proviene da Genova. Al momento non ci sono dettagli sull’incidente, nella speranza che non arrivino notizie come quelle di oggi pomeriggio. Sulla tratta si stanno verificando code e rallentamenti.

Pochi minuti prima, alle 21,20, dopo sette ore di chiusura, è stata riaperta al traffico la tratta tra Lavagna e Sestri Levante, chiusa a seguito del drammatico incidente che nel primo pomeriggio ha coinvolto due mezzi pesanti e che ha causato la morte di due persone.

Per la cronaca, qualche problema anche sulla A26, Voltri Gravellona, dove si procede con le ‘scorte’ dei mezzi di soccorso a causa di alcune verifiche tecniche tra Masone e Ovada.