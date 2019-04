Autostrade, dopo incidente sulla A12 si viaggia su una carreggiata. Chiusa uscita Lavagna per chi proviene da Genova

Genova. Interamente percorribile l’autostrada A12, ieri teatro di un terribile incidente, anche se permangono i disagi per gli automobilisti. Tra Chiavari e Sestri Levante si viaggia in una solo carreggiata a doppio senso, mentre è chiusa l’uscita di Lavagna per chi proviene da Genova.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, alle 21:30 di ieri sera è stato riaperto il tratto tra Lavagna e Sestri Levante in entrambe le direzioni, che era stato chiuso dopo il frontale tra due tir, che ha provocato la morte di due persone.

Le operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di viabilità hanno richiesto l’intervento di 25 tra tecnici e operai della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, oltre a quasi 20 diversi mezzi, tra autogru, carri attrezzi, autocarri scarrabili, motopala, furgoni cassonati, camion gru, furgone officina mobile.

I lavori di ripristino, quindi, andranno avanti nella giornata di oggi, ed al momento non è ancora prevedibile un orario di pieno rientro nella normalità. Vista la giornata piovosa, si raccomanda grande prudenza.