Autostrade, cantieri sospesi in Liguria dal 18 aprile per favorire gli spostamenti vacanzieri

Genova. “Via i cantieri da tutte le autostrade liguri a partire dal 18 aprile: lo abbiamo deciso oggi in Prefettura al tavolo sulla viabilità. Così garantiremo buone condizioni di circolazione durante i ponti e il periodo estivo”. Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook, tornando su un tema molto sentito per chi si sposta sulle autostrade della Liguria.

La settimana scorsa si era svolto un incontro in Regione tra i rappresentanti delle concessionarie, il governatore e gli assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture Berrino e Giampedrone. La presenza di decine di cantieri aperti sulla rete aveva portato il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi a proporre, proprio come forma di compensazione per chi subisce ogni giorno i disagi dovuti a una tale mole di lavori, il ritocco al ribasso delle tariffe.

La Regione ha chiesto la rimozione della maggior parte dei cantieri prima dei ponti di primavera, per consentire l’arrivo dei turisti e il più possibile una regolare viabilità. Oggi è arrivata la conferma definitiva. Le parti torneranno a incontrarsi dopo il primo maggio.