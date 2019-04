Autostrada, camion perde gru sull’A7. Sei chilometri di coda tra Ronco e Bolzaneto

Genova. tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto verso Genova coda per un incidente – Sulla A7 Serravalle-Genova, tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione di Genova ci sono 6 km di coda, in diminuzione, per un incidente avvenuto all’altezza del km 115,6.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante che ha disperso il carico, costituito da una gru.

Al momento sono in atto le operazioni di recupero del carico e si viaggia su una sola corsia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.