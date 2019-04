Auto contro moto a Isola del Cantone, grave motociclista

Isola del Cantone. È ricoverato in condizioni gravi all’ospedale San Martino di Genova, un motociclista di 18 anni che, questa mattina, ė rimasto coinvolto in un incidente a Isola del Cantone, in Valle Scrivia.

Il giovane c’è guardò si è scontrato, per cause ancora da accertare con un automobile. Subito sono scattati i soccorsi e il giovane è stato stabilizzato sul posto.

Viste le gravi condizioni è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha permesso un rapido ricovero nell’ospedale genovese.