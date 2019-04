Attentati in Sri Lanka, domani pomeriggio manifestazione di preghiera in piazza De Ferrari

Genova. Una preghiera per le vittime degli attentati in Sri Lanka.

La comunità cingalese residente a Genova invita tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione programmata dalle 18.30 alle 19.30 di domani, 25 aprile, in piazza De Ferrari.

Un modo per dire no al terrorismo accendendo simbolicamente una candela per le vittime e per pregare insieme, senza distinzione di religione.