Atp Esercizio, da luglio l’azienda restituirà i soldi tagliati ai dipendenti

Genova. Accordo raggiunto tra sindacati, Atp Esercizio e Città metropolitana per restituire ai dipendenti di Atp il taglio agli stipendio che avevano subito quando l’azienda aveva avviato la procedura di concordato.

L’intesa è stata siglata ieri alla fine di un incontro al quale ha partecipato anche il sindaco Marco Bucci. Atp inizierà a erogare dal 1 luglio le quote che mancano per far recuperare ai dipendenti i soldi decurtati in passato. Sarà comunque convocato un nuovo incontro a maggio per fare il punto sull’attuazione dell’accordo.

Nel corso della riunione il sindaco ha confermato la volontà di andare avanti verso la ricapitalizzazione dell’azienda, l’affidamento diretto del servizio e la costruzione di una società unica per il trasporto pubblico nell’area metropolitana.