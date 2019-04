Genova. Forse stava facendo alcune pulizie e ha perso l’equilibrio la donna di circa 70 anni che nella tarda mattinata di oggi è caduta dalla finestra della propria abitazione.

E’ successo ad Arenzano, nel ponente genovese.

Sul posto i soccorsi, intervenuti in strada. L’anziana ha ricevuto le prime cure ed è poi stata trasportata in codice rosso, il più grave, in elisoccorso all’ospedale San Martino di Genova.