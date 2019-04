Il campionato dell’Arenzano prosegue a gonfie vele, nonostante alcune defezioni ed una bella prestazione di un Chiavari in netta ascesa, come dimostra la vittoria di sette giorni fa. Partita che i biancoverdi portano da subito dalla propria parte con un 4-1 nel primo parziale che si dilata ulteriormente nel secondo quarto nonostante la resistenza di Chiavari che resta vicino nel parziale e tiene duro nel terzo periodo che si chiude in parità. Ultimo periodo che si apre con Arenzano avanti 9-5. Chiavari ci prova, si gioca il tutto per tutto e vince il quarto, anche se non riesce ad impensierire i ragazzi di De Grado che vincono 11-8.

Vittoria importantissima della Locatelli che espugna Torino e torna al secondo posto. Risultato che si concretizza grazie ai primi due quarti nei quali i genovesi vanno sull’1-4 per poi conservare e amministrare il parziale anche quando Torino esprime il massimo sforzo e arriva fino al -2, ma da qui il risultato non si sposta più e la Locatelli vince 4-6.

A questo punteggio va unito quello di Sestri che rialza subito la testa dopo il ko con Chiavari e si impone in rimonta sul Lerici diretto avversario della Locatelli per il secondo posto. Levantini che si affidano soprattutto a Sabioni, autore di 4 marcature, e dopo un primo quarto poco spettacolare, va avanti chiudendo sul 3-4 la prima metà di partita. Nel terzo quarto Sestri pareggia i conti e con un vantaggio psicologico nell’ultimo quarto va a vincerla 8-6.

Vince anche Rapallo con Vigevano completando la giornata perfetta (o quasi visto il ko di Chiavari nel derby) delle genovesi. Partita molto combattuta con i lombardi che danno molto filo da torcere ai liguri che prendono il controllo della partita nella prima metà e non mollano più. Allungo decisivo dei genovesi nel terzo periodo mentre nell’ultimo parziale Vigevano prova a rientrare, ma Rapallo amministra e si impone 9-7