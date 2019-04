Arenzano, Alessandro Damonte: “Finalmente siamo dentro alla griglia dei play off”

Arenzano. Metalla e Anselmo segnano le reti, che consentono all’Arenzano di espugnare il “Cambiaso” di Serra Riccò, e di entrare, dopo una lunga rincorsa, all’interno della griglia play off.

“Siamo felici per l’ennesima vittoria in questo finale di stagione, ricco di grandi soddisfazioni – afferma Alessandro Damonte – che ci sta portando in posizioni di classifica che sembravano, ad un certo punto della stagione, impossibili. Invece siamo riusciti a trovare “la quadra”, portando a casa un filotto di risultati straordinari”.

“Riguardo alla gara odierna, il Serra Riccò è partito molto bene, noi siamo stati bravi ad essere compatti, a soffrire il giusto nei primi quindici minuti di gioco – continua Damonte – abbiamo segnato con Metalla e chiuso i primi quarantacinque minuti con la sensazione di avere la partita in mano”.

“Il Serra ha provato a sorprenderci, ad inzio ripresa, provando a sfruttare alcune situazioni di palle inattive, nelle quali sono molto bravi – conclude Damonte – ma su azione di ripartenza siamo riusciti a raddoppiare con Anselmo. Imbesi e compagni hanno cercato di reagire e con Re, su sitazione di palla inattiva, hanno accorciato le distanze. Nel finale di gara potevamo chiudere la partita in almeno tre/quattro occasioni, anche i polceveraschi hanno avuto la possibilità di pareggiare, senza riuscirvi”.