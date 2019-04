Ancora un tir in Sopraelevata, Balleari: “Entro fine mese i nuovi limitatori”

Genova. Ancora un tir sulla sopraelevata Aldo Moro questa mattina che, a gran velocità fra l’altro, l’ha percorsa probabilmente uscendo dalla A7 fino alla Foce.

E se in qualche rara occasione la polizia locale riesce a fermare e multare i mezzi pesanti, nella gran parte dei casi i tir riescono a scansare indenni i divieti.

Se in via di Francia è stato riposizionato il dissuasore mobile divelto tempo fa proprio da un grosso camion, il resto dei lavori è ancora fermo. “Aster – fa sapere il vice sindaco Stefano Balleari – ha garantito che entro la fine del mese posizionerà i limitatori in via cantore, via d’Annunzio e sull’elicoidale. Subito dopo saranno posizionati alla Foce e all’ingresso dall’autostrada”.