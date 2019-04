Ancora un autoarticolato in sopraelevata, ma stavolta interviene la polizia municipale

Genova. Lo hanno fermato in fondo alla rampa di uscita del Porto Antico per fargli la multa (creando anche qualche disagio di traffico). Questa volta almeno l’autotrasportatore non l’ha fatta franca. Sono quotidiane le segnalazioni di violazione del divieto di transito ai mezzi pesanti in sopraelevata.

Negli ultimi tre giorni sono stati almeno tre, oltre a questo, gli autoarticolati fotografati sulla strada Aldo Moro.

Una situazione che sta diventando insostenibile e pericolosa, visto che la strada non è evidentemente progettata per sostenere carichi troppo pesanti con frequenza.

I limitatori di sagoma, che dovrebbero fungere da dissuasori, evidentemente non stanno svolgendo l’opera di deterrenza sperata dall’amministrazione.