Anche a Genova è social “down”: facebook, instagram e whatsapp bloccati per oltre due ore

Genova. Anche a Genova come in Italia e in mezza Europa da circa mezz’ora milioni di utenti si sono ritrovati con facebook, instagram e whatsapp bloccati.

Secondo il sito DownDetector, che monitora le segnalazioni degli utenti nel mondo, il guasto sarebbe localizzato tra Stati Uniti ed Europa. Giù Facebook e Instagram e giù anche la app di messaggistica.

Come accade in questi casi gli utenti si riversano su twitter per segnalare il “down”.

I social sembrano essere tornati a funzionare intorno alle 15, dopo oltre due ore di stop.