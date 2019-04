Amt, un bus “milanese” prende fuoco in Valpolcevera. Incendio domato dall’autista

Genova. Il fuoco e gli incendi sono all’ordine del giorno in questo inizio di stagione: ma questa mattina, a esserne interessato, è stato un autobus. In realtà si è trattato di un principio d’incendio, ma è l’ennesimo.

Il mezzo della linea 63, all’altezza dell’Ipercoop di Bolzaneto, ha iniziato a fumare dal posteriore: il guasto è stato segnalato dai passeggeri all’autista, che, dopo aver fatto scendere tutti, ha domato le fiamme nascenti con l’estintore di dotazione.

Risultato: un po’ di plastiche sciolte e tanta paura. La beffa però sta nel fatto, che, secondo alcune indiscrezioni, il mezzo sarebbe uno di quelli recentemente arrivati da Milano in “aiuto” per la Valpolcevera post crollo del Morandi. I sindacati fanno notare come quelle macchine di “seconda mano” avrebbero dovuto essere utilizzate nell’emergenza logistica post crollo ma siano stati immesse in regolare servizio. Questo bus, in particolare, avrebbe già fatto riscontrare alcune problematiche tecniche.