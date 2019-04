Amt, nuova verifica intensiva in centro citta. Controllati oltre 1200 passeggeri, con evasione al 10%

Genova. Continua la lotta all’evasione tariffaria da parte di AMT. Questa mattina, giovedì 18 aprile, la verifica intensiva si è svolta in diversi punti del centro città. 11 Verificatori, dalle 7.30 alle 9.30, hanno effettuato i controlli presso la fermata bus di via Fiume (direzione via XX Settembre) a servizio delle linee 17/, 18, 18/, 36, 37 e 46.

I Verificatori poi, dalle 9.45 alle 11.45, si sono spostati presso la fermata bus di De Ferrari (direzione Brignole) a servizio delle linee 20, 35, 35/, e 36.; contemporaneamente un altro gruppo di Verificatori ha presidiato la stazione metro di De Ferrari.

Le due verifiche intensive presso le fermate bus hanno interessato complessivamente 656 passeggeri. I VTV hanno riscontrato 72 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 10,9%. 20 dei 72 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando l’oblazione di euro 41,50.

In metro i passeggeri controllati sono stati 600, 16 le situazioni irregolari di cui 5 oblazioni per un tasso di evasione pari al 2,5%.

Le azioni a contrasto dell’evasione tariffaria, condivise con l’assessorato alla Mobilità, proseguiranno anche nelle prossime settimane, in diverse zone della città, per garantire incisività nel controllo a tutela di coloro che viaggiano regolarmente sui mezzi pubblici.