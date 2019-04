Ambiente, Pastorino e Battistini presentano mozione per aderire alla campagna #plasticfree

Genova. Ogni minuto nel mondo vengo acquistate 1 milione di bottiglie di plastica; e di queste solo una minima parte viene riciclata. “È venuto il momento di dare un segnale, a meno che non ci si voglia arrendere a un territorio, e a un mare, invasi dai rifiuti”.

A dirlo Gianni Pastorino e Francesco Battistini, i due consiglieri regionali di Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria, che ieri hanno presentato hanno presentato una mozione che prevede che la Regione Liguria aderisca alla campagna #plasticfree, predisponendo tutte le azioni necessarie affinché vengano eliminati gli articoli in plastica monouso.

Il testo della mozione vuole impegnare la giunta anche a predisporre ogni azione necessaria affinché nelle sedi degli uffici delle amministrazioni regionali e degli enti strumentali di competenza, vengano eliminati tutti gli articoli in plastica monouso non compostabile.

Ma non solo: prevedere punti di erogazione libera di acqua filtrata all’interno di tutti gli uffici della Regione e degli enti strumentali; eliminare la plastica monouso dai catering legati agli eventi ed ai convegni organizzati dalla Regione, anche al di fuori dei suoi uffici; promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Regione Liguria e per tutti gli enti pubblici del territorio regionale.

“Un primo passo, ma crediamo sia necessario iniziare una seria strategia per arrivare a eliminare, o quantomeno a limitare in maniera determinante, l’utilizzo delle materie plastiche nella vita quotidiana della Liguria”, hanno concluso i consiglieri.