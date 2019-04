Genova. Due palazzine nel quartiere di Albaro, a Genova, sono state evacuate per sicurezza dai vigili del fuoco. Siamo in via Pirandello, alle spalle di via Gobetti, dove una gru di grandi dimensioni si è piegata per ragioni ancora da chiarire.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e la polizia municipale, anche la procura, la Asl, Arpal e la protezione civile.

Per la rimozione della gru, un mezzo interno a un cantiere in disuso ormai da 7 anni, è stata chiamata la ditta specializzata Vernazza.