Albaro, donna investita da un’auto: in ospedale pedone e automobilista

Genova. Incidente stradale in via Boselli, ad Albaro, intorno alle 18e30 di questo pomeriggio. Una donna di circa 60 anni è stata investita nei pressi delle strisce pedonali, davanti alla chiesa di San Pietro e Santa Teresa del Bambin Gesù da un’automobile.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, sul posto sono al lavoro gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

La donna a piedi è stata portata in codice rosso, il più grave, ma più che altro per prassi, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. L’automobilista, anche lei una donna, in stato di choc, è stata portata in codice giallo allo stesso ospedale.