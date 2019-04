Al Liceo Mazzini la vicepresidente della Corte costituzionale per incontrare gli studenti

Genova. Venerdì 3 maggio, a partire dalle ore 10,30, la Vicepresidente della Corte costituzionale Marta Cartabia incontrerà le studentesse e gli studenti del Liceo Classico e Linguistico “Giuseppe Mazzini” presso l’Aula Magna della Sede in via Reti 25, Genova Sampierdarena, nell’ambito del progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”.

Il progetto, promosso dalla Corte costituzionale, prevede un ciclo di incontri tra i giudici costituzionali e i giovani che frequentano gli Istituti scolastici italiani. Al centro dell’incontro, a cui sarà presente il Direttore Scolastico Regionale Vicario Loris Perotti, ci saranno, tra gli altri, i temi della genesi, della composizione e del funzionamento della Corte costituzionale, nonché della sua attività, illustrata attraverso le sentenze che hanno inciso di più nella vita delle persone. Ma ci saranno anche “le parole della Costituzione” scelte da ciascun giudice come spunto di discussione. La parola scelta per l’incontro di Genova è “rispetto”.

Un ulteriore motivo di interesse per il Liceo Mazzini è che la Prof.ssa Cartabia, professore ordinario di diritto costituzionale, ha approfondito le tematiche del Diritto e della Giustizia confrontandosi con i Classici Antichi, come l’Edipo di Sofocle: il suo recente volume “Giustizia e Mito”, scritto a quattro mani con Luciano Violante, rafforza la convinzione che rileggere e riscoprire le opere dei Grandi Tragici possa essere un modo di riporsi interrogativi che l’umanità nei millenni si è posta e tentare nuovi percorsi di risposta che possano rispondere alle urgenze delle donne e degli uomini del nostro tempo. Una conferma e un’indicazione per il lavoro didattico e culturale che il Liceo Mazzini porta avanti ogni giorno con i suoi docenti e i suoi studenti.