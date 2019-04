“Aiutatemi a diventare il più giovane europarlamentare italiano”, la corsa verso Bruxelles del M5S Marco Mes

Genova. Punta a essere “il più giovane europarlamentare” italiano e a essere uno dei pochi a rappresentare la Liguria. Marco Mes, 28 anni, è un attivista del Movimento 5 Stelle e candidato per i pentastellati alle europee del 26 maggio.

Genovese, laureato in architettura, vuole portare a Bruxelles “il cambiamento che abbiamo iniziato a mettere in atto già in Italia: votate me o quelli che ci sono già da tanti anni senza mai farsi vedere?”. Mes questa mattina era a Pietra Ligure per la presentazione pubblica della lista per le amministrative.

Interessato alle tematiche della legalità e dell’ambientalismo – come nello zoccolo duro dei “grillini” – Marco Mes ha partecipato qualche giorno fa alle celebrazioni del 25 aprile. A Pietra Ligure era insieme alla candidata all’europarlamento di Ventimiglia, l’avvocato e consigliere comunale Silvia Malivindi.