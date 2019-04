Genova. Ha preso il via oggi il nuovo collegamento di linea tra il “Cristoforo Colombo” e l’aeroporto di Mosca Vnukovo. Un tradizionale “water arch” dei Vigili del fuoco dell’aeroporto ha salutato l’arrivo a Genova del primo volo. La nuova rotta è operata dalla compagnia Pobeda, vettore low cost del gruppo Aeroflot. Pobeda volerà tra il capoluogo ligure e la capitale della Federazione Russa ben 4 volte alla settimana fino a fine ottobre: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

La frequenza e gli orari del volo sono stati pensati sia per i passeggeri in partenza sia per i turisti in arrivo in Liguria. Il programma dei voli prevede la partenza da Genova alle 11:15 e l’arrivo a Mosca alle 15:45. Da Mosca si parte alle 7:50 per arrivare nel capoluogo ligure alle 10:45. Il collegamento è operato con moderni aeromobili B737-800 da 189 posti. In totale saranno in vendita 40.000 sedili da/per Genova tra oggi e la fine della stagione Summer (26 ottobre).

«Da oggi la Liguria e la Federazione Russa sono ancora più vicine. – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Siamo molto fiduciosi nel successo di questa rotta, basti pensare che oggi sul primo volo da Mosca erano presenti 180 passeggeri, mentre su quello in partenza ce n’erano 160: dati estremamente positivi, considerando che si trattava della prima rotazione. I benefici per il turismo saranno tanti, anche perché il mercato russo è uno di quelli con maggiori potenzialità: lo scorso anno gli arrivi dalla Federazione Russa sono stati 74.500, in aumento dell’8% rispetto al 2017, e grazie a questo nuovo volo speriamo possano crescere ancora di più. Tante opportunità anche per il business, sia per la frequenza dei voli, quattro a settimana, sia perché l’aeroporto di Vnukovo è molto ben collegato a Mosca, grazie a un treno speciale che in 30 minuti consente di raggiungere il centro città».