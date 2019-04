Accordo Amt e Iren, agevolazioni e su nuove utenze sconti per chi acquista il CityPass

Genova. AMT e IREN Luce Gas e Servizi insieme a servizio del cittadino. È questo l’obiettivo con cui le due aziende hanno sottoscritto un’innovativa partnership commerciale, presentata in occasione dell’apertura del nuovo AMT Point di Palazzo Ducale, per facilitare i genovesi nell’utilizzo dei rispettivi servizi.

Grazie all’accordo con IREN, AMT è ancora più presente sul territorio e vicina ai propri clienti. Presso gli sportelli IREN di via Santi Giacomo e Filippo, in centro città, e di via Giotto a Se-stri Ponente è possibile, infatti, acquistare e rinnovare gli abbonamenti annuali AMT CityPass; le tipologie disponibili sono l’annuale ordinario da € 395, l’annuale under 19 da € 255 e l’annuale under 14 da € 240. Il pagamento è previsto esclusivamente con bancomat e carte di credito.

Gli abbonamenti AMT si possono acquistare e rinnovare presso i due centri IREN nei seguenti orari:

• sportello di via Santi Giacomo e Filippo dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

• sportello di via Giotto a Sestri Ponente dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 18.30, e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

Con questo accordo IREN Luce Gas e Servizi ha attivato la promozione “In bus con IREN” che prevede sconti ai nuovi clienti che attivano un’utenza energia o gas. Lo sconto è di € 50 sulla prima bolletta se contestualmente si acquista o rinnova un abbonamento annuale AMT (annuali ordinario, under 19 e under 14). Per aderire alla promozione è possibile recarsi presso gli sportelli nei seguenti orari:

• sportello di via Santi Giacomo e Filippo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

• sportello di via Giotto a Sestri Ponente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.30, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

“Dopo l’annuncio seguono i fatti – dichiara Marco Beltrami Amministratore Unico di AMT – ho veramente piacere che sia ora possibile acquistare gli abbonamenti AMT presso i due uffici IREN di Genova. Un modo per fare sinergia fra aziende sul territorio e un ampliamento del servizio che AMT offre ai cittadini. Dopo la nuova biglietteria a Palazzo Ducale continuano i nostri sforzi per potenziare il canale online ma nello stesso tempo avere più luoghi in cui sia possibile la relazione diretta con i cittadini genovesi”.

“Da tempo Iren sta affiancando alle tradizionali offerte di luce e gas anche prodotti e servizi che rendono più smart e sostenibile la vita di tutti, dai prodotti per la gestione della casa, alle offerte per la mobilità elettrica della gamma IrenGO – dichiara Gianluca Bufo Amministratore Delegato di IREN Mercato – La partnership con AMT ci dà l’occasione di offrire ai nostri clienti un vantaggio concreto e contemporaneamente di lavorare in ottica di promozione della mobilità sostenibile”.