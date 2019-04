A Voltri torna ViviTogo, un pomeriggio di giochi e festa per i bambini africani

Genova. Sabato 6 aprile, dalle ore 13.30 alle ore 18, si terrà a Voltri, in Via Sant’Ambrogio e zone limitrofe, ViviTogo Spring 2019, un pomeriggio di divertimento, animazione e laboratori creativi per tutti i bambini con la finalità di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative della Onlus Les Mamans D’Afrique per i progetti in Togo.

Si comincia alle 13.30 sulla spiaggia di Voltri, dove i bambini potranno partecipare, insieme ai pescatori, al tiro della rete. Quindi a partire dalle 14.30 e per tutto il pomeriggio saranno attivi i laboratori creativi, dove i bambini potranno realizzare oggetti a tema pasquale, partecipare a sessioni di percussioni africane, farsi truccare e divertirsi nella via con i trampolieri e la pesca di beneficenza e, a partire dalle 12, gustare golose focaccette.

Inoltre, nei negozi coinvolti, si potranno ammirare i disegni dei bimbi dal tema “Il mare che unisce Voltri al Togo”.

Per partecipare ai laboratori è consigliata la prenotazione al numero 349/6546289. Tutte le informazioni sulla pagina facebook dell’evento Vivitogo Spring 2019.

Les Mamans D’Afrique è un’associazione fondata da tre mamme italiane, le quali dopo aver visitato il Togo, uno degli stati più poveri dell’Africa, hanno deciso di unirsi e fare qualcosa per aiutare bambini e giovani che versano in stato di povertà assoluta attraverso diversi progetti. Attualmente sono oltre 200 i bambini presi in carico che sono seguiti da un punto di vista scolastico, educativo e sanitario.

Tutti i progetti e le informazioni sull’associazione sono disponibili sul sito http://www.lesmamansdafrique.it