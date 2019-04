30 nuovi addetti entro il 2019 nella nuova agenzia Generali in piazza Dante

Genova. Un’operazione nel cuore della città, volta a sostenere le attività commerciali del centro genovese: è questo il senso dell’apertura, da parte dell’Agenzia Generali Genova Piazza Dante, dello Spazio ImmaginaGenova, che sarà inaugurato oggi, martedì 2 aprile e vedrà la presenza di Marco Sesana, Country Manager e CEO di Generali Italia e Global Business Lines. “Sono molto orgoglioso di presentare lo Spazio ImmaginaGenova” afferma Carlo Tenderini, titolare dell’Agenzia Generali Genova Piazza Dante. “Si tratta di un segnale positivo che testimonia lo spirito di ripresa e voglia di innovare di cui la città è pervasa, non è un caso che questo progetto innovativo, sostenuto da Generali Italia, nasca proprio qui a Genova”.

Il nuovo spazio, che ha una superficie di 200 mq, è stato progettato per essere un luogo di incontro con e per la città, dover poter organizzare, oltre ai meeting di Generali, momenti di networking e incontri aperti al pubblico. L’organico dell’agenzia di Genova Piazza Dante, anche grazie a questa operazione, crescerà di una trentina di addetti da qui a fine anno (che si aggiungeranno agli attuali 50 collaboratori). “Puntiamo entro l’anno ad arrivare a occupare un’ottantina di persone: siamo sempre in cerca di persone dinamiche e ad alto potenziale” spiega l’agente generale Carlo Tenderini.

“La nostra professione sta cambiando – prosegue Tenderini – Occorre portare soluzioni flessibili e innovative, per radicare nei clienti una maggior consapevolezza della prevenzione del rischio. Da qui l’esigenza di creare uno spazio da destinare ad incontri anche formativi circa i temi che più stanno a cuore a famiglie, imprese, liberi professionisti”. Generali Italia si propone come “partner di vita”, per migliorare con soluzioni innovative e concrete la vita delle persone: questa è la filosofia che l’Agenzia genovese ha sposato e che sta dietro alla scelta di aprire al pubblico uno spazio dedicato, che sarà animato da incontri di business, momenti di scambio, condivisione, intrattenimento e networking.