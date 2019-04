25 aprile, Toti: “Sia festa di tutti senza mistificazioni né strumentalizzazioni”

Genova. “Il 25 aprile è una festa di tutti, senza polemiche, senza giustificazioni, senza mistificazioni, senza strumentalizzazioni, senza semplificazioni. Domani festeggiamolo tutti insieme”.

E’ l’invito del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio via fb.

“Il giorno in cui la democrazia è tornata in Italia è una data importante per tutti e nessuno può appropriarsene o, viceversa, restare indifferente – sottolinea -. Ricordiamo invece chi è morto per questo grande dono e tutti gli uomini oggi in divisa che rischiano per la nostra libertà. Domani sarò in piazza a Genova con tutti coloro che si riconoscono nei valori della nostra Repubblica Democratica, che rispetta idee e pensieri diversi”.