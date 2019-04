Genova. Forse sarà stato l’effetto Salvini ma a Genova era da qualche anno che non si vedeva tanta gente in piazza. Diecimila persone hanno percorso via XX Settembre, applaudito alla deposizione delle corone sotto il ponte monumentale dedicate ai partigiani caduti e assistito ai saluti delle autorità e al discorso del presidente emerito della Corte costituzionale Pietro Calamandrei e, a differenza dello scorso anno, nessun fischio all’indirizzo del sindaco Marco Bucci e del governatore Toti.

In fondo al corteo era presente anche uno spezzone dei centri sociali con diversi striscioni fra cui uno contro la Lega: “Ladro, mafioso e fascista: in una parola leghista”. Qualche battibecco con la digos che non voleva far arrivare lo striscione in piazza Matteotti ma poi lo striscione è arrivato in piazza al grido di “Ora e sempre Resistenza” senza momenti di tensione. Un altro grande striscione recitava “Porti aperti, covi fascisti chiusi”.

Il sindaco Bucci nei saluti ha ricordato la Resistenza e i suoi valori presentando il partigiano Mingo: “Abbiamo ottenuto la libertà grazie e chi ha combattuto soprattuto chi ha dato la vita per darci quella libertà”. “Dobbiamo prendere esempio dalla loro tenacia e determinazione – ha agiunto il sindaco – perché anche se per fortuna non c’è una guerra, ci aspettano tante sfide”. Ed è stato addirittura applaudito.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha parlato della guerra di Liberazione com “fondante per il Paese” e ha condannato i fatti di Milano come “assurdi e osceni revisionismi”.