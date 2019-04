“15 euro per chiedere informazioni sull’avanzamento dei lavori”: accanto al maxi cantiere di salita degli Angeli spunta il tariffario

Genova. Due euro per soffermarsi a vedere i lavori per 10 minuti, 5 euro per mezz’ora e 10 euro – nemmeno un po’ di sconto – per stare lì un’ora ma nella cifra è compreso anche il rinfresco. Tariffa a parte – 15 euro – per chiedere informazioni sull’avanzamento del cantiere.

Lo speciale tariffario è apparso oggi in Salita degli Angeli su un muro della scalinata interessata dal maxi cantiere di Iren per la sostituzione di alcune grosse condotte dell’acqua.

Un cantiere che, fra l’altro preoccupa i residenti non solo per la sua durata, ma soprattutto perché via via viene smantellata la mattonata della creuza che risale al 1200.

Sul punto Iren, secondo quanto appreso, è obbligata dalla Sovrintendenza a ripristinare la salita in mattoni, ma giustamente i residenti, anziani e non solo, sono preoccupati.

Da qui qualcuno (il tariffario ironico è firmato il capocantiere ma non si sa effettivamente chi abbia attaccato ilcartlelo) ha pensato di scherzare sui tanti occhi puntati e sulle domande quanto legittime domande degli abitanti sull’avanzamento dei lavori.

(foto credits: Giulia Iuvara)