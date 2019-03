“We bridge worlds”, il 29 marzo a Genova l’assemblea generale di Spediporto

Genova. “We bridge worlds”, uniamo mondi. Spediporto ha scelto di ripartire dal futuro di Genova, dopo il periodo difficile iniziato dal crollo di ponte Morandi, e di tornare a immaginare il concetto di ponte come qualcosa di positivo. Ed è questo quindi lo slogan scelto per l’assemblea generale dell’associazione, che avrà luogo come seduta pubblica il 29 marzo 2019 nella sala delle Grida del palazzo Della Borsa, a Genova.

L’appuntamento prenderà il via alle 9. Dopo la lettura della relazione del presidente Spediporto, Alessandro Pitto, inizierà la prima sessione dei lavori. Tra i relatori,

il vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini e il presidente Spediporto, Alessandro Pitto.

Alle 11e30 la seconda sessione, prima di una pausa lunch. In programma gli interventi di: Presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio – Presidente Confetra, Nereo Marcucci – Presidente Fedespedi, Silvia Moretto – Presidente Confcommercio, Paolo Odone – Presidente Confindustria Genova, Giovanni Mondini – Presidente Assagenti Genova, Alberto Banchero.