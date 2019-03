Genvoa. Continua l’emergenza incendio sulle alture di Voltri, presso Fabriche: il forte vento continua ad alimentare i focolai, riattizzando le fiamme

Anche ieri e oggi i Volontari del Coordinamento si sono avvicendati nelle operazioni di spegnimento e bonifica, compreso durante la notte, prosegue quindi il presidio e la verifica del perimetro dell’incendio.

Sul posto sta operando personale specializzato con termocamera per verificare parti dell’incendio che, a causa di uno strato di vegetazione compatta a terra, sta covando sotto e rischia, anche con il vento di far riprendere le fiamme. Ci sono continue riprese in atto e il lavoro proseguire ancora per tutta la giornata.