Voltri, barca a vela in avaria soccorsa da vigili del fuoco e guardia costiera

Genova. Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco hanno captato sulla frequenza radio di emergenza nautica, una richiesta di soccorso da parte di una barca a vela, proveniente da Savona con motore in avaria.

Subito la motonave R11 della Gadda ha lasciato l’ormeggio ed ha incrociato il natante in difficoltà davanti al VTE di Voltri. Sul posto era già presente la motonave della Capitaneria di Porto.

Viste le dimensioni della barca in avaria, di comune accordo e con il coordinamento della capitaneria di Porto, la barca in avaria è stata agganciata in sicurezza alla motonave Vvf. Successivamente, su indicazione della capitaneria di porto la barca è staa rimorchiata ed ormeggiata nel porto della Marina di Sestri. Gli occupanti erano in buona salute.