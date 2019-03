Viabilità, code su A12 tra Recco e Nervi per cantieri. Rallentamenti sulla A10 in uscita a Sestri-Cornigliano

Genova. Ancora una mattinata difficile per la viabilità autostradale del nodo genovese, soprattutto per chi viaggia in direzione del capoluogo.

A causa di un cantiere in corso si stanno verificando code e rallentamenti sulla A12, tra Recco e Nervi, direzione Genova, per alcuni chilometri.

Sulla A10 le consuete criticità in uscita a Genova Aeroporto: negli ultimi 3 chilometri del tratto compreso tra Pegli e Sestri-Cornigliano, infatti, si procede a passo d’uomo (stanco) fino al casello.