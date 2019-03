Via Perlasca, scontro tir scooter. Ferito in codice giallo, ma viabilità nel caos

Genova. Pochi minuti prima delle 9 in via Perlasca, direzione Rivarolo, si è verificato un incidente che ha coinvolto uno scooter e un camion.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi, che hanno prestato le prime cure al centauro, ferito per fortuna lievemente. I militi della pubblica assistenza lo hanno trasportato in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.

Nel frattempo, come prevedibile, la viabilità è andata in tilt: lunghe code in via Perlasca direzione Rivarolo, come anche in via Borzoli e corso Perrone. Disagi che si ripercuotono anche nel nodo di Campi-Fiumara e a nord fino a Bolzaneto.