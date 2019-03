Genova. Oltre 100 stalli di cui 82 posti auto, due posti per disabili e 26 per moto e scooter. Gratuiti. Almeno sino al dicembre 2019.



Inaugurato il nuovo parcheggio di interscambio in via Opisso a Genova Pegli.

Foto 3 di 3





Anche questa struttura è stata realizzata per affrontare l’emergenza mobilità causata dal crollo di ponte Morandi.

L’area è di Italferr, concessa in uso gratuito al Comune di Genova fino al dicembre 2019 e adiacente la Stazione Ferroviaria della delegazione pegliese.

All’ingresso del piazzale campeggia un limitatore di sagoma per impedire l’accesso a veicoli con un ingombro in altezza superiore a 1.90 metri.

«Grazie alla disponibilità di Italferr – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Balleari – un’altra area è a disposizione della cittadinanza per sopperire ai problemi della mobilità del Ponente genovese generati dal tragico crollo del 14 agosto 2018. L’auspicio da parte mia è che l’area non sia considerata un parcheggio a lunga durata, ma che tutti gli utenti la utilizzino con sensibilità e senso civico, come indicato anche nella segnaletica verticale».