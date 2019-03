Genova. Stretta collaborazione anche la scorsa notte tra vigili del fuoco e personale del 118 per un soccorso persona.

Alle 3 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fillak, in manforte al personale di una ambulanza, per il trasporto di una donna con problemi cardiaci.

Foto 2 di 2



La donna, in forte sovrappeso, è stata fatta evacuare dalla finestra tramite l’uso della barella montata sul castello dell’autoscala. Un'”operazione veloce e non traumatica per la paziente” fanno sapere i vigili del fuoco in una nota.