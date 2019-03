Via della Maddalena, trovato con 4 involucri di droga, arrestato

Genova. La polizia di Stato di Genova, ha arrestato un cittadino della Repubblica dominicana di 34 anni, incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un servizio a piedi nel centro storico, in via della Maddalena intorno alle 22, i poliziotti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale, hanno notato una persona che, non appena li ha visti, ha cercato di dileguarsi. Lo hanno sottoposto a controllo trovandolo in possesso di 4 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente per un totale di 26 grammi, circa tra cocaina e derivati della cannabis.

L’uomo è stato portato in carcere.