Via Cavallotti, durante il pranzo mostrano pistola al cameriere, minacciandolo. Denunciati dai carabinieri

Genova. Forse non avevano gradito il pranzo, o forse hanno visto troppe serie televisive, fatto sta che la loro boria è finita con una denuncia da parte dei carabinieri.

E’ successo ieri, in un ristorante di via Cavallotti: due uomini, italiani e residenti a Genova, durante la consumazione, per futili motivi hanno iniziato a vessare un cameriere, arrivando a mostrare la pistola che avevano alla cintura.

Immediati accertamenti a cura del dipendente Nucleo Radiomobile, hanno permesso accertare l’identità dei predetti e deferirli per il reato di “minaccia aggravata e porto abusivo di armi”.