Via Bertani riapre nelle ore serali con una settimana di anticipo

Genova. Domani, sabato 9 marzo, riapre nelle ore serali, con una settimana d’anticipo, via Bertani.

La strada che scende da corso Magenta verso piazza Corvetto era stata chiusa nelle ore notturne da lunedì scorso per rinnovare il manto stradale, in cattive condizioni a causa dei lavori per la risistemazione della rete fognaria.

Si è anche provveduto a ritracciare la segnaletica orizzontale.