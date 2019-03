Verso il Liguria Pride, mercoledì alla Claque il match di improvvisazione teatrale

Genova. Al via mercoledì 13 marzo alla Claque in Agorà presso il Teatro della Tosse

il primo degli eventi che accompagneranno il percorso verso il Liguria Pride del prossimo 15 giugno 2019, la grande manifestazione per i diritti organizzata dal coordinamento Liguria Rainbw.

Appuntamento per il brindisi ore 20 mentre alle 21 la compagnia Rubik Teatro andrà in scena con uno degli spettacoli più divertenti al mondo: il match di improvvisazione teatrale.

Nato nel 1977 dalle menti di due attori canadesi, Robert Gravel e Yvon Leduc, il match è un gioco-spettacolo di genere comico dove due squadre di attori si sfidano a colpi d’improvvisazione sotto la supervisione di un arbitro.

Il tutto ambientato nella cornice di un incontro di hockey su ghiaccio, con tanto di maglie da gioco, inno, maestro di cerimonia e falli di gioco.

Al termine di ogni improvvisazione il pubblico è chiamato a votare per una delle due squadre, diventando così il giudice di gara di questa sfida che è considerata, a buon titolo, lo spettacolo teatrale più rappresentato al mondo.

Il costo dello spettacolo è di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni: www.liguriapride.it